『申込期間12月12日13時まで_電池企画販売 なつかしパートナー くまの子くーちゃん_取寄商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 22時 12分に出品され05月04日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品合計金額3000円(税込)以上送料無料音声認識付でまるで会話をしているよう！懐かしい昭和時代がテーマのお話し人形。セリフは「１０００通り以上」、お歌「５０曲」（童謡４５曲＋昭和歌謡５曲）。２０語を認識する音声認識機能付。お歌がとっても得意なくーちゃん！童謡や昭和歌謡まで全５０曲歌います。手に取りやすいくまさんのクラシカルデザインぬいぐるみ。介援隊コード／Ｏ０７４３サイズ／幅２０×奥行１８×高さ２６．５ｃｍ重さ／３２０ｇ材質／ポリエステル、ナイロン、ＡＢＳ樹脂電源／単３形アルカリ乾電池×３（別売）生産国／中国単位／１個メーカー品番／３３４０６９