『申込期間12月12日13時まで_コジット おしゃべりくまのゆうちゃん_取寄商品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 17時 19分に出品され03月13日 17時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品合計金額3000円(税込)以上送料無料ゆうちゃんと楽しく会話できます。介援隊コード／Ｏ０９５８サイズ／頭囲：約３９ｃｍ、胸囲：約３２ｃｍ、高さ約２２ｃｍ重さ／約３２５ｇ材質／本体：ポリエステル・綿、収納袋：ポリプロピレン電源／ボタン電池ＣＲ２０２５×１、単４形アルカリ乾電池×３付属品／会話カード、収納袋、ＣＲ２０２５ボタン電池、パーカー生産国／中国単位／１個メーカー品番／０９０１３０※単４形乾電池は別売です。