『日EU経済連携協定(EPA) / 日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA) (重要法令シリーズ006) / 信山社編集部 〔全集・双【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 03時 24分に出品され04月18日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2019年12月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:信山社出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784797270754 / アーティストキーワード:信山社編集部



内容詳細:「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定（ＥＰＡ）」（協定本体）と「日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定（ＳＰＡ）」を収載。ＥＵビジネス・ＥＵ法研究等に必備の書。