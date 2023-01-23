『日本高麗関係史 / 近藤剛 〔本〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 00時 41分に出品され03月13日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2019年11月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:本 / 出版社:八木書店古書出版部 / 発売国:日本 / ISBN:9784840622332 / アーティストキーワード:近藤剛
内容詳細:日本と高麗の関係を解明した初めての総合研究。正式な通交関係になかった日本と高麗を中心に、契丹（遼）・金との国際関係をも含んだ東アジア全体から俯瞰。韓国の最新研究や韓国の金石文等の成果もふまえ検証。目次:日本高麗関係史研究の現状と本書の目的/ 第１部 高麗の外交文書および制度と対外関係（「大日本国大宰府宛高麗国礼賓省牒状」にみえる高麗の対日本認識/ 「日本国対馬島宛高麗国金州防禦使牒状」の古文書学的検討と「廉察使」/ 「李文鐸墓誌」を通じてみた十二世紀半ばの高麗・金関係/ 高麗における対日本外・・・
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