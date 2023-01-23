『ビッグブック からすのパンやさん 1冊 偕成社【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 40分に出品され03月28日 16時 40分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ロングセラー絵本のビッグブック



サイズ／52×42×2cm

重量／2800g

ページ数／32ページ

作／かこさとし 商品カテゴリ いくるん店 ベビー・キッズ 絵本 本、雑誌、コミック 雑誌 児童 絵本

JANコード/ISBNコード 9784032061505

商品コード 101209