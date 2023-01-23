『Philip K. Dick: Four Novels of the 1960s (LOA #173): The Man in the High Ca【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 49分に出品され03月10日 11時 49分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取扱商品は海外並行輸入の新品となります。
米国商品のため、商品サイズは全てUS仕様となります。また商品に日本語がない場合もございます。
本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。
そのためギフトやコレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。
カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
輸入品のため、配送まで2~3週間のお時間を頂いております。
日本到着後に追跡番号の連絡を致します
在庫確認やご質問は『この商品について質問する』から問い合わせください。
注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お届けまで、誠実に対応をさせて頂きます。お買い上げお待ちしております。
|商品名
|Philip K. Dick: Four Novels of the 1960s (LOA #173): The Man in the High Castle The Three Stigmata of Palmer Eldritch Do Androids Dream of Electric Sheep? Ubik (Library of America Philip K. Dick Edition)
|ブランド名
|Library of America
|商品コメント
|Library of America
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9781598530094
商品コード
YS0000040635812094
三字経字帖 節選 南宮雁字帖 南宮雁小二（なんぐう がんしょうに） 小楷 南宮文房 毛筆臨書練習帳/南宫文房三字经字帖雁小二手写小楷
¥ 7523
薬屋のひとりごと コミック 1-9巻セット
¥ 7519
新ジャングルの王者 ターちゃん 文庫版 コミック 全12巻完結セット (集英社文庫?コミック版)
¥ 7515
試験のあとも残しておきたい 新内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集
¥ 7512
Jazz-rock Solos for Guitar: Lead Guitar in the Styles of Carlton， Ford， Met
¥ 7511
Wangaris Trees of Peace: A True Story from Africa[並行輸入品]
¥ 7511
The Gentrification of the Mind: Witness to a Lost Imagination[並行輸入品]
¥ 7511
Ogam: The Celtic Oracle of the Trees[並行輸入品]
¥ 7511
The Failure of Human Societies【並行輸入品】
¥ 7511
Harry Potter y la piedra filosofal. Edici?n Gryffindor / Harry Potter and t
¥ 7511
The Dollhouse Family (Hill House Comics【並行輸入品】
¥ 7511
Hope Unseen【並行輸入品】
¥ 7511
Isaac Newton (Vintage【並行輸入品】
¥ 7511
The Outsider: My Life in Intrigue【並行輸入品】
¥ 7511
Complete Guide to Bible Journaling: Creative Techniques to Express Your Fai
¥ 7511
100 Days of Bible Promises: A Devotional Journal並行輸入
¥ 7511
Sabans Go Go Power Rangers Vol. 6 (6並行輸入
¥ 7511
Star Wars: The Last Jedi Adaptation (Star Wars: The Last Jedi Adaptation (2
¥ 7511
落札価格7546円
288 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！