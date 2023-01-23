『My Little Pony: A New Generation Movie Snow Party Countdown Advent Calendar【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 18分に出品され03月30日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|My Little Pony: A New Generation Movie Snow Party Countdown Advent Calendar Toy for Kids - 25 Surprise Pieces， Including 16 Pony Figures Exclusive
|ブランド名
|商品コメント
| 25 DAYS OF SURPRISES: My Little Pony advent calendar for kids features 25 gem-shaped cardboard doors with a surprise behind each one
16 PONY FIGURES: Features 1.5-inch mini pony figures with molded hair， including Sunny Starscout and the Mane 5
PETS AND STICKERS: Some doors have pets or stickers hidden behind them Includes 9 adorable critters with Unicorn horns and 6 stickers
WINTER THEMED: Includes a snowy background scene for imagining winter stories， plus fresh winter-inspired characters and designs
GIFT FOR KIDS: Adorable present-inspired package makes this My Little Pony: A New Generation toy a great winter holiday gift for girls and boys ages 3 years old and up
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5010993854448
商品コード
YS0000042038528784
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落札価格7546円
560 入札履歴
終了
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