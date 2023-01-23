『エーゾーン 木製立体パズル ワンピース オルゴール付き 麦わらの一味 14.8×16.5×17.8cm Wooden Art ki-gu-mi レベル4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 10時 46分に出品され04月01日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品特徴】
接着剤やはさみが無くても作れます。1枚板から簡単にピースが抜けます。
作る楽しさと、飾る楽しさ。さらに使う楽しさも兼ね備えています。
難易度：／レベル4
接着剤・工具不要、取扱説明書付き
【仕様】オルゴール付き⇒曲名：We Are!（ウィーアー）
【材質】シナ合板、亜鉛合金
【完成サイズ】（約）148×165×178mm
【パーツ数】155
【生産国】中国
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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落札価格7546円
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