ボードゲーム 輸入 |Crobyi Shut The Box ダイスゲーム 12個の数字と蓋付き 木製クラシックボードゲーム ダイス4個と箱を閉じるル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品コメント

【12番の数字バージョン】Crobyi木製Shut The Boxゲームは12番の数字バージョンです。 Shut The Boxのポイントは重要です (最大12個までカウントしたい)。 9 ? 10ナンバーバージョンがお好みであれば、これでも同様に簡単に演奏できます。 10、11、12タイルは無視してください。

【本物の「シャット・ザ・ボックス」ゲーム】このゲームには蓋付きのボックスが含まれているので、勝利すると文字通り箱を閉じることができます。 フタなしでShut The Boxゲームは意味がありません…どうやって箱を閉めることができますか また、蓋は180度フルオープンできるので、ゲーム中の視界を遮りません。

【高品質構造】 当社の木製ボックスは松材とラバーウッドで作られており、環境に安全な保護コーティングが施されています。 高品質の素材と職人の技を駆使し、数字が上下しやすく フェルトの裏地がサイコロの音を消します。

【ゲームをしながら数学を学ぶ】Close The Boxの木製ゲームは、学びやすく、年齢を問わず楽しめるゲームです。 多くの人と一緒に、または一人で遊べます。 楽しいゲームだけではなく、子供たちが加算、引き算などを楽しく学ぶことができます。

【素晴らしいギフト&カスタマーサービス】誕生日、休日、あるいは単に誰かの1日を作る時でも、Shut The Box game 12の数字は、ゲームが大好きな方に最適なギフトです。 Crobyi は優れたカスタマーサービスを提供するよう努めていますので、ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 いつでもお手伝いいたします。