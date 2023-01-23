『joie バウンサー ドリーマー(インザレイン) ( 1台 )/ カトージ(KATOJI) ( ハイローラック バウンサー バウンサー＆チェア )【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 14時 12分に出品され03月29日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 joie バウンサー ドリーマー(インザレイン)/バウンサー＆チェア/ブランド：カトージ(KATOJI)/( ハイローラック バウンサー バウンサー＆チェア )/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】カトージ/【joie バウンサー ドリーマー(インザレイン)の商品詳細】サウンド&バイブレーション機能付きリクライニング:130度・135度・140度フットリクライニング:2段階単3アルカリ乾電池3本使用(別売)インナークッションのみ30度以下のぬるま湯で洗濯機洗いができます。