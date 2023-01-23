『Triomph Precision Body Fat Scale with Backlit LCD Digital Bathroom Scale Fo【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 16時 14分に出品され03月16日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Triomph Precision Body Fat Scale with Backlit LCD Digital Bathroom Scale For Body Weight， Body Fat，Water，Muscle，BMI，Bone Mass and Calorie，10 User Recognition 400 lbs Capacity，Fat Loss Monitor，Black
|ブランド名
|Vadeture
|商品コメント
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商品コード
YS0000021735604067
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落札価格7546円
536 入札履歴
終了
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