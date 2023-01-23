『Triomph Precision Body Fat Scale with Backlit LCD Digital Bathroom Scale Fo【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 16時 14分に出品され03月16日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Triomph Precision Body Fat Scale with Backlit LCD Digital Bathroom Scale For Body Weight， Body Fat，Water，Muscle，BMI，Bone Mass and Calorie，10 User Recognition 400 lbs Capacity，Fat Loss Monitor，Black ブランド名 Vadeture 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ダイエット、健康 健康管理、計測計 体脂肪計、体組成計

商品コード YS0000021735604067