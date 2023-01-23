『タマラル レセルバ 750ml 3本セット ボデガス タマラル ケース販売 正規品 取り寄せ品 ケース売り スペイン 赤 ワイン 重口 業務用 wine【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 23時 51分に出品され03月17日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
葡萄は、ペスケラ デ デュエロにある標高900m以上に位置する畑の樹齢45〜100年の古樹の葡萄を使用しています。収量は3，500kg/haです。収穫は畑で選別しながら手摘みで行います。
葡萄は100％除梗し、一部を破砕、一部は果実味とフレイバーのために破砕せずに使います。25〜28度に温度コントロールしながらステンレスタンクで発酵させた後、フレンチオーク（60％）とアメリカンオーク（40％）の樽で24ヶ月熟成させています。
樽試飲を6ヶ月ごとにして、スパイス、フルーツなど足りないものが感じられる場合は、それを補える樽に変えて熟成を続けます。レセルバは高い比率で新樽を使用していて、そこがクリアンサとの大きな違いです。色合いは、深いダークチェリー。
赤い果実の際立つ香りは、樽からのローストの香りと素晴らしく混ざり合い、複雑なアロマを形成しています。口当たりは濃厚で、シルクのようになめらかです。上品でとても長い余韻があります。「10VTは、リベラ デル ドゥエロにとってエクセレントな年」。
ガバルダ セレクシオン 750ml 6本セット ボデガス ガバルダ ケース販売 正規品 取り寄せ品 ケース売り スペイン 赤 ワイン 重口 業務用 wine
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ガバルダ オールド ヴァイン ガルナッチャ 750ml 6本セット ボデガス ガバルダ ケース販売 正規品 取り寄せ品 ケース売り スペイン 赤 ワイン 重口 業務用 wine
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ファンティーニ コレクション ヴィーノ ビアンコ 750ml 6本セット ファルネーゼ ケース販売 正規品 取り寄せ品 ケース売り イタリア 白 ワイン 辛口 業務用 wine
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落札価格7546円
488 入札履歴
終了
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