デリケア MY BEST CBD for DELICARE 2022年特別編集版 anan掲載 デリケートゾーン ケア 保湿 CBD MBC オイル 効果 オレンジ由来【新年の贈り物】

商品情報

デリケア MY BEST CBD for DELICARE 2022年特別編集版 anan掲載 デリケートゾーン ケア 保湿 CBD MBC オイル 効果 オレンジ由来



デリケートゾーン 保湿 CBD オイル 効果 オレンジ オレンジ由来



ワンランク上の美を追求するすべての女性に、いつものスキンケア×デリケートケアの「現代女性の新しいたしなみ」を。

デリケートゾーン 保湿 CBD オイル 効果 MY BEST CBD for DELICARE



MYBESTCBD for DELICARE とは

女性向けに製造されたフェミニン製品になります。厳選したオイルにオレンジCBDをブレンド。加齢やダイエットなどによる女性ならではの様々なトラブルの前に、肌荒れや乾燥を防ぎ、お肌をなめらかにケアしてくれるフェミニン専用オイルです。お風呂上がりなど、清潔な手に取り、気になるお肌やデリケートゾーンを優しく円を描くようにマッサージ。日々お使い頂くことで潤いあるお肌に導きます。



製品概要

名称 MBC美容オイル

配合成分 ホホバ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、カンナビジオール



※こちらの商品はメーカーよりお取り寄せ対応となります。メーカー在庫がない場合もございますので予めご了承くださいませ。