『送料無料 人気の純米焼酎飲みくらべセット (白岳・よかもん・山河) 25度 1800ml(1.8L)パック×6本 こめ焼酎 飲み比べ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 21分に出品され04月15日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 当店店頭売上NO.1〜No.3の純米焼酎パック飲み比べセットです。



【米】よかもん 米 25度 1800mlパック

【米】白岳 25度 1800mlパック

【米】山河 25度 1800mlパック



各2本 合計6本