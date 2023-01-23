COMFEE ウォーターサーバー 卓上 家庭用 温水/冷水 コンパクト 2Lペットボトル専用 キャップ付き YD1539T ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】

【コンパクト・省スペース】電源があればどこでも設置可能なので、好きな場所に置くことができてとても便利です。

オフィスやご家庭で活躍な卓上型ウォーターサーバーです。

【市販の2Lペットボトル対応】口径φ25、φ28の2種類のボトル用キャンプ付き、さまざまなタイプのボトルに対応出来て、お客様の自分のお好みの水を選ぶことができます。

【温水/冷水 両用】冷水(15以下)は飲料用として、温水(85以上)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えるウォーターサーバーです。

【操作簡単・押すだけ】レバーにコップを押し当てると、それぞれの注水口から水が出ます。

【商品仕様】本体サイズ:幅254×奥行296×高さ384 mm、本体重量:3.16kg;消費電力:ヒーター/335W、冷水器/60W(作動時);内蔵冷水タンク容量=600ml、内蔵温水タンク容量=770ml;付属品:キャップ*2、転倒防止ワイヤー*1、取説*1。

※ 製品保証期間:一年間

【※安全装



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