『ヘルシンキ ライ オロロソカスクフィニッシュ ４７.５度 ５００ml 正規【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 37分に出品され04月01日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ヘルシンキ蒸留所は、フィンランド・ヘルシンキの100年を超える歴史の中で、初めての蒸留所として2014年から活動を開始しました。ライモルト#10は200Lのアメリカンヴァージンオークの樽を使用し、オロロソシェリー樽で追加熟成。味わいは、最初に強い角のあるインパクトが有りますが、フィンランドならではライ麦の特徴と、清らかな水により味も香りも時間と共にどんどん開き、シガーも楽しんでいただけるような余韻を残します。