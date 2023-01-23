『ビール beer 送料無料 サッポロ 福ヱビス 福エビス 350ml×2ケース/48本(024)『CSH』【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 46分に出品され03月25日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

年末年始を彩る華やかなヱビス限定デザイン缶。





アルコール分：5%

原材料名：麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ

プリン体：約11mg

純アルコール量：4g(100ml当たり)

種類 缶

