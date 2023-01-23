『ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE BORDER SHOT 2 (ボーダーショット2) バッグ リュック・バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 10時 46分に出品され03月09日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カラー】ZH



【サイズ】.



【素材】450Dリップストップポリエステル、900Dポリエステル

【原産国】ベトナム

【メーカー品番】67100305

【コメント】スポーツオーソリティ限定商品をアップデート。一部の縫製を内側に施すことでトレンドに合わせて昇華しつつ、アイテム名をフロントに刺繍印字し、よりクラシックな見た目に。カラーバリエーションも新たにNT(ニュートープ)が加わり、デイリーユースからハイキングなどのアウトドアフィールドまで、さまざまなシーンで使いやすいデイパック。容量は汎用性の高い約34Lです。サイズ(約)：縦53×横40×マチ16cm重量(約)：700g 品番：NM82181A ZHメーカー品番：NM82181A ZH