『セール SALE ルコックスポルティフ ゴルフ 公式 レディース バッグ ボストンバッグ QQCVJA02 夏【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 05時 50分に出品され03月08日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シューズ収納部をコンパクトに仕上げたキャディバッグ連動トートバッグです。
下部のシューズ収納部分は目立ちにくいファスナー仕様が特徴で大きく開閉し出し入れしやすい商品です。
控えめなロゴプリントでタウンユースも意識したデザインに仕上げています。
#ルコックスポルティフゴルフ#le coq sportif golf#ゴルフ
機能：シューズポケット
原産国：中国
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落札価格7546円
509 入札履歴
終了
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