『マンシングウェア 公式 メンズ ウェア シャツ ポロシャツ MEMVJB01 夏【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 19時 00分に出品され04月09日 19時 00分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品特徴】
防風機能を持ったスペクターを採用した長袖シャツ。
適度な厚みと素材のタッチで防風インナーとしての役割もありながらも、袖から肩にかけた切り替えのライン、胸に施した3D風の3色プリントは懐かしい左右違う色のレンズでみたら立体に見えそうな表現で１枚でも映えるデザイン。
気温は高いが風が強い日のゴルフでも快適にプレーができるアイテムです。
『ENVOY COLLECTION ／ エンボイ コレクション』
機能性を追い求め、PLAYに軸足を置いたコレクション。
マンンシングウェアの普遍的価値を継承しながら、
次世代へ向けたシルエットやスタイリングを提案します。
#マンシングウェア#Munsingwear#ゴルフ
機能：防風／ストレッチ／UV CUT(UPF50+)
原産国：インドネシア
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落札価格7546円
651 入札履歴
終了
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