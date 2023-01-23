『フィラゴルフ メンズ ゴルフウェア タイポグラフィ柄 ハイブリッド ダウンベスト 783-203 2023年秋冬モデル M-LL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 04時 19分に出品され03月06日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 天然羽毛50％と環境に配慮し、高機能ファイバーダウンWellonを特殊な技法で混合しています。暖かさはダウンの特性をキープした新しい中綿を使用し従来のダウンより濡れにくく乾きやすいので洗濯が可能です。《機能》撥水加工 保温 ウォッシャブルダウン《素材》【表地】ポリエステル：100%【中わた(本体)】ポリエステル：50% ダウン：40% フェザー：10%【中わた(衿)】ポリエステル：100%【裏地】ポリエステル：100%《サイズ目安(cm)》トップス/M：身長165-175、チェスト88-96L：身長170-180、チェスト94-102LL：身長175-185、チェスト100-1083L：身長175-185、チェスト106-114FILA GOLF オススメ おすすめ 男性 アパレル ゴルフ ゴルフ用品 ウエア 洋服 トップス ニット ベスト 羽毛 ファイバーダウン 中綿 ダウン 乾きやすい 洗濯可能 撥水 保温 温かい 暖かい ウォッシャブル 黒 ブラック ライトグレー グレー ネイビー ターコイズ