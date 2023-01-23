『レッグウォーマー はっ水タフタ中わたレッグウォーマー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 04時 19分に出品され04月17日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ZOZO問い合わせ番号:69749743

ショップ:ROPE，ロぺ

ブランド:JUN&ROPE，ジュンアンドロペ

商品名:はっ水タフタ中わたレッグウォーマー

カテゴリ:レッグウェア>レッグウォーマー

ブランド品番:2022-B-ERR52000

素材:（表側） ポリエステル 100% （裏側） ポリエステル 100% （中わた） ポリエステル 100% （リブ部分） アクリル 80% ナイロン 15% 毛 5%

原産国:日本製

カラー:ホワイト，ブラック，ベージュ

サイズ:FREE

企画ID:1530443，928780