クランク ブルゾン メンズ (M)(L)(LL) CLUNK ゴルフウェア cl5nty17【2025年度カレンダ】

商品情報

クランク



吸湿発熱素材であるヒートクロスを使用しており、肌寒い季節にぴったりです。

前身頃に中綿が入っています。

伸縮性も兼ね備えており、快適な着心地も嬉しいポイント。



色柄 NVY(紺) WHT(白) RED(赤)



素材 ポリエステル100％ 中綿：ポリエステル90％ アクリレート10％



サイズ

M：着丈 約66 バスト 約108 胴回り 約106 裄丈 約85

L：着丈 約70 バスト 約112 胴回り 約110 裄丈 約88

LL：着丈 約70 バスト 約116 胴回り 約114 裄丈 約88



メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています