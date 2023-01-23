『クランク ブルゾン メンズ (M)(L)(LL) CLUNK ゴルフウェア cl5nty17【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 11時 31分に出品され03月24日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クランク
吸湿発熱素材であるヒートクロスを使用しており、肌寒い季節にぴったりです。
前身頃に中綿が入っています。
伸縮性も兼ね備えており、快適な着心地も嬉しいポイント。
色柄 NVY(紺) WHT(白) RED(赤)
素材 ポリエステル100％ 中綿：ポリエステル90％ アクリレート10％
サイズ
M：着丈 約66 バスト 約108 胴回り 約106 裄丈 約85
L：着丈 約70 バスト 約112 胴回り 約110 裄丈 約88
LL：着丈 約70 バスト 約116 胴回り 約114 裄丈 約88
メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています
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落札価格7546円
241 入札履歴
終了
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