『マンシングウェア レディース 中わた入り暖かレッグウォーマー ゴルフウェア 通常販売価格:10780円【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 28分に出品され03月16日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブランド:マンシング

・メーカー:株式会社デサント

・品番:MGCUJX80

・カラー:ブラック系 ホワイト系

・素材

表地:ポリエステル100%

中わた:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

ニット部:アクリル79% ポリエステル21%

・サイズ(FREE)

(実寸サイズ)

総丈:約42cm

(実際の商品が数値と多少異なる場合がございます)

・機能性

保温性



中わた入り暖かレッグウォーマー。



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