『マンシングウェア レディース 中わた入り暖かレッグウォーマー ゴルフウェア 通常販売価格:10780円【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 28分に出品され03月16日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブランド:マンシング
・メーカー:株式会社デサント
・品番:MGCUJX80
・カラー:ブラック系 ホワイト系
・素材
表地:ポリエステル100%
中わた:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
ニット部:アクリル79% ポリエステル21%
・サイズ(FREE)
(実寸サイズ)
総丈:約42cm
(実際の商品が数値と多少異なる場合がございます)
・機能性
保温性
中わた入り暖かレッグウォーマー。
マンシングウェア Munsingwear ゴルフウェア ゴルフウエア GOLFWEAR レディース レッグウォーマー レッグカバー
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落札価格7546円
525 入札履歴
終了
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