『クーポン有 キャロウェイ レディース 8WAYストレッチ ツイル スカート キュロットスカート C22228200 2WF2 Callaway ゴルフウェア ボトムス スコート OCT2【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 20時 42分に出品され04月02日 20時 42分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャロウェイの定番的なキュロットスカート。

タテにもヨコにも伸びる 「8WAYストレッチ」の素材が使用されています。

綿・レーヨンの天然素材にしか表せないナチュラルな肌触りが特徴です。

フロント左下部分に刺繍ロゴがデザインされています。

素材

本体：綿64%、レーヨン32%、ポリウレタン4%

別布：ポリエステル100%



特徴

・抗菌ポケット袋地

・8WAYストレッチ



洗濯仕様

洗濯機で非常に弱い洗濯可(液温30度以下)/タンブル乾燥禁止/ドライクリーニング禁止



特記事項

※カラー/ホワイトは多少透け感があります。

※お使いのコンピュータ環境によっては、商品のカラーが異なって見える場合があります











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