『アドミラル ゴルフ ミニドットメッシュ プリントショートパンツ メンズ 2023春夏 ゴルフウェア ADMA338【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 14分に出品され04月05日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水に揺らめくロゴを表現したカラープリントがポイントです。環境に配慮したリサイクルポリエステル使用で、通気性に富んだドットメッシュ素材です。



ポリエステル62％ 複合繊維（ポリエステル）38％

原産国 中国