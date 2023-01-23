『ブルゾン レディース フィラ フィラゴルフ FILA GOLF 2023 秋冬 新作 ゴルフウェア 793-200【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 14時 55分に出品され04月30日 14時 55分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン フィラゴルフ レディース ブルゾン ゴルフウェア
表記サイズ
M(M) L(L) LL(LL)
メーカー対応サイズ
M 胸囲79-85cm
L 胸囲84-90cm
LL 胸囲89-95cm
素材
表地 ポリエステル100％
裏地 ポリエステル100％
リブ ポリエステル95％ ポリウレタン5％
機能
ストレッチ 伸縮性 撥水 フード付 フードスピンドル付 メッシュ裏地付 ラグラン袖 ベンチレーション ダブルジップアップ
カラー
ブラック(BK) ネイビー(NV) ホワイト(WT)
説明
ブルゾン 撥水 ストレッチ メッシュ裏地付き ベンチレーション仕様 フード付き 配色デザイン フーディ― フーディ アウター TOPS
撥水加工 WATER-REPELLENT
撥水コーティングが雨や水滴をはじきます
胸囲95cmまでご用意
秋冬 秋 冬
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落札価格7546円
681 入札履歴
終了
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