『【Fes!! Fes!! DORAEMON JACK BUNNY!!】 Jack Bunny!! by PEARLY GATES ジャックバニー耳付きドラえもん もこもこボアトート型カートバッグ 262-3281042/23C【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 09分に出品され03月06日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 名称：ジャックバニーカートバッグ【正規品】

カラー：ホワイト030・ネイビー120

ネオンイエロー060・カーキ180

サイズ：横(上)/約33.5cm・横(底)/約25cm

高さ/約20cm・マチ/約13cm・取手の長さ/約27cm

※寸法は実測ですので誤差が生じますがご容赦下さい。

※メンズレディス共通モデル



※商品は、カートバッグのみの販売です。



メーカー正規商品

本体価格:税込￥10，780（税抜￥9，800+税）

発売元：株式会社ＴＳＩ

