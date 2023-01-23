『ゴルフクラブケース スタンド式キャディーバッグ キャスター付き レディース メンズ クラブケース ゴルフ 練習用 軽量 大容量 ゴルフバッグ ゴルフケース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 55分に出品され03月21日 18時 55分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品特徴】

リーズナブルかつ機能的で高品質なクラブケース。

手軽で持ち運び自由自在のクラブケース。

頑丈な高品質生地を採用。接続部やベルトも高品質の金属素材を搭載。

ケースの底部分には「クッション」装備、大事なクラブを外部の衝撃から保護。

便利で収納性の高いポケットでゴルフグッズ、タオルなどたっぷり収納可能

車のトランクに収納しておいてもとても便利！



【 商品スペック】

サイズ：88＊23＊13cm

収納可能クラブ数：フルセット収納可

多機能：キャスター付き 取付可能スタンド構造

重さ：約4550g

原産国：中国