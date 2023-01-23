『セール SALE ルコックスポルティフ ゴルフ レディース ウェア シャツ ポロシャツ 暑さ対策 QGWUJB12 22FW【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 35分に出品され03月27日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 今シーズンのRIJOUME(リジューム)テーマである「COSMOS（宇宙）」からインスピレーションを受けたグラフィックデザインの長袖シャツ。

右袖はラグラン、左袖はセットインでアシンメトリーなデザイン。

【RIJOUME】とはシャープでスタイリッシュなアスリートスタイルに、「ルコックスポルティフ（ゴルフ）」の洒落た柄使いや印象的なマーキング、遊び心のあるデザインをプラス。

仕事もゴルフも生活も喜びに溢れた、豊かな人生を送る大人に向けたアイテムを展開する。

【RIJOUME】:「豊かな（RICHE）」「喜び（JOIE）」「魅力的（CHARME）」のフランス語を組み合わせた造語です。



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機能：吸汗速乾／ストレッチ／UV CUT(UPF50)／DESCENTE ECO／再生材料使用型



原産国：中国