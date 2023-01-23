『CLUNK(クランク) ゴルフウェア ジャケット レディース CL5NUY19 コンビジャケット アウター 発熱素材 防寒 おしゃれデザイン トップス 人気【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 13時 05分に出品され03月19日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品型番】

CL5NUY19



【ブランド】

CLUNK（クランク）



【商品名】

コンビジャケット



【商品詳細】

キルティング×ニット素材がコンビネーションされたジャケット

サイドにあしらわれたブランドロゴがさりげないアクセントになります



【特徴】

・発熱機能素材の「ヒートクロス」を使用し、暖かな着心地を実現。寒い季節のスポーツシーンにお使いいただけるアイテムです



【素材】

ポリエステル、アクリレート



【カラー】

ネイビー(NAVY)

レッド(RED)



【サイズ】

S:バスト 88cm 着丈 57cm 袖丈 61cm 肩幅 37cm 裾幅 44cm

M:バスト 90cm 着丈 58cm 袖丈 62cm 肩幅 38cm 裾幅 45cm

S:バスト 94cm 着丈 61cm 袖丈 63cm 肩幅 40cm 裾幅 47cm