『セール SALE ルコックスポルティフ ゴルフ 公式 レディース ウェア シャツ ポロシャツ 暑さ対策 QGWVJB10 夏【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 06分に出品され03月17日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
衿から前立てにかけてフリルを使用することで上品に仕立てた長袖シャツ。
右袖にデザイン、脇部にロゴプリントを入れることでスポーティーさも入れ込み、RIJOUMEらしい上品さとスポーティーさを兼ね備えた一枚です。【RIJOUME／リジューム】とはシャープでスタイリッシュなアスリートスタイルに、「ルコックスポルティフ（ゴルフ）」の洒落た柄使いや印象的なマーキング、遊び心のあるデザインをプラス。
仕事もゴルフも生活も喜びに溢れた、豊かな人生を送る大人に向けたアイテムを展開する。
【RIJOUME】:「豊かな（RICHE）」「喜び（JOIE）」「魅力的（CHARME）」のフランス語を組み合わせた造語です。
#ルコックスポルティフゴルフ#le coq sportif golf#ゴルフ
機能：吸汗速乾／ストレッチ／UV CUT(UPF50+)／DESCENTE ECO／再生材料使用型／／
原産国：ベトナム
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落札価格7546円
638 入札履歴
終了
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