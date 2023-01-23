『ザ・ノースフェイス NP71973 スワローテイルベントフーディ ［メンズ］【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 23分に出品され03月16日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カラー】

TK.TNFレモン×ブラック

K.ブラック

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【素材】Swallowtail Nylon Doubleweave with DWR（ナイロン100％）



【サイズ】S、M、L 、XL

※画像内のサイズ表にて、対応サイズをご確認ください



【実寸サイズ】単位：cm

S（着丈68 身幅52 裄丈81 裾幅42 袖口幅10）

M（着丈70 身幅54 裄丈84 裾幅44 袖口幅10）

L（着丈72 身幅56 裄丈87 裾幅46 袖口幅10）

XL（着丈74 身幅58 裄丈90 裾幅48 袖口幅10）

※メーカー公式サイト掲載値

※商品により差異が生じます



【重さ】130g(Lサイズ)



【Function】

50洗3級耐久撥水加工

肌面に凹凸がある二重織素材

脇・背中ベンチレーション

左右裾ファスナー付ベンチレーションポケット

裾・袖口ゴムシャーリング仕様