『IN THE PAINT インザペイント ITP23340 デイバッグ BLK 25L バスケ リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 23分に出品され03月19日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポケット数が多く、使いやすいリュックです。
前面：両開きポケット
両サイド：メッシュポケット
背部分：パソコンポケット
内側：大ポケット 1 / 小物ポケット 2
・サイズ：W36cm×H45cm×D22cm（容量：約25リットル）
・素材：ポリエステル
・PROCESS：プリント
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落札価格7546円
893 入札履歴
終了
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