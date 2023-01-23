『IN THE PAINT インザペイント ITP23340 デイバッグ BLK 25L バスケ リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 23分に出品され03月19日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポケット数が多く、使いやすいリュックです。



前面：両開きポケット

両サイド：メッシュポケット

背部分：パソコンポケット

内側：大ポケット 1 / 小物ポケット 2



・サイズ：W36cm×H45cm×D22cm（容量：約25リットル）

・素材：ポリエステル

・PROCESS：プリント





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