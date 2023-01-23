『ビーチボール 特大サイズ 直径2m サッカーボール 柄 海 レジャー アウトドア n445【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 18分に出品され03月29日 10時 18分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
直径約2mの特大ビーチボール
海やキャンプ、イベントなど
用途は様々！！
【カラー】
・サッカーボール柄
【サイズ】
・直径約2m
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落札価格7546円
765 入札履歴
終了
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