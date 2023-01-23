『ペニー コンプリート 22 コスタ PENNY/PNYCOMP22531 Penny COMPLETE 22 Costa クルージングボード スケートボード スケボー 22インチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 24分に出品され03月09日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【メーカー】 Penny Skateboards
【シリーズ】 PENNY CLASSIC
【型番】 PNYCOMP22531
【素材】 プラスチック
【サイズ】 22インチ
【カラー】 Costa
【スペック】
デッキ長さ57×幅15cm
トラック：3インチ
ウィール：59mm
ベアリング：Abec 7
並行輸入品
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落札価格7546円
843 入札履歴
終了
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