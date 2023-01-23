『ミズノ 一般軟式バット セレクトナイン 軟式野球 バット 1CJMR16282-03【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 44分に出品され04月24日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MIZUNO SELECT9 22AW
軟式野球 軟式用バット 一般 中学 大人用 金属バット 軟式バット
2022年秋冬モデル
選ばれし9人になるために！自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。
カラー：シルバー
サイズ：82cm
質量：平均640g
素材：超々ジュラルミン
最大径／Φ68mm
グリップテープ：1CJYT101
バランス：ミドルバランス(ミドルヒッター向き)：バットのバランスを中間に設定。ロングヒットも狙える、中距離打者向けのバットです。
縦研磨加工
バット表面部に特殊研磨加工を施すことで、ボールのスピンが強烈なものに。
※当店掲載の商品は他モールでも同時販売しております。
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落札価格7546円
502 入札履歴
終了
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