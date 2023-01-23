ミズノ 一般軟式バット セレクトナイン 軟式野球 バット 1CJMR16282-03【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

MIZUNO SELECT9 22AW

軟式野球 軟式用バット 一般 中学 大人用 金属バット 軟式バット

2022年秋冬モデル



選ばれし9人になるために！自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。



カラー：シルバー

サイズ：82cm

質量：平均640g

素材：超々ジュラルミン

最大径／Φ68mm

グリップテープ：1CJYT101

バランス：ミドルバランス(ミドルヒッター向き)：バットのバランスを中間に設定。ロングヒットも狙える、中距離打者向けのバットです。

縦研磨加工

バット表面部に特殊研磨加工を施すことで、ボールのスピンが強烈なものに。



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