『【SG】 100個セット 薬用入浴剤 名湯百景 定山渓（北海道）/日本製 sangobath【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 49分に出品され03月10日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 札幌の奥座敷と称される「定山渓」。歴史ある渓谷の温泉郷で、美しい紅葉も人気です。 ・ゆったり名湯気分で心安らぐ癒しのひと時を ・有効成分が疲れた身体に働きかけ、体の芯までぽかぽかに 内容量：25g お湯の香：華香草の香り お湯の色：緑色（透明）