『「納期約2週間」COSBEAUTY JAPAN CB050R01 アクリアルピーリングプロEX CB050R01【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 11分に出品され03月31日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 COSBEAUTY JAPAN CB050R01 アクリアルピーリングプロEX

発売日：2019年7月12日



コスビューティー アクリアルピーリング プロEX

2種のピーリングとイオン導出でこれまでにないクリアな肌へ



4種5モード搭載の新アクリアル

毛穴の目立たない目立たないクリアな肌へ



徹底した毛穴ケアを実現する機能を搭載



イオン誘導とマイクロカレントでハリのある肌へ



【仕様】

サイズ：175.5×43.5×22mm

重量：約212g

電池(リチウムイオン蓄電池)：600mAh

充電時間：約6時間

稼働時間：約70分

防水等級：IPX6

※お風呂に浸かりながらでも使用可能です。

※本体は完全防水ではありませんので、浸水や本体に直接水をかけ続けるのはお避けください。

商品カテゴリ キムラヤ!店 健康・理美容 ビューティケア エステ・美顔器・脱毛器 コスメ、美容、ヘアケア スキンケア、基礎化粧品 ゴマージュ、ピーリング

JANコード/ISBNコード 4573253672592

商品コード 4573253672592