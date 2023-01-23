『COSBEAUTY アクリアルピーリング EX(本体 ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 44分に出品され03月04日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
毛穴ケア・保湿ケア・エイジングケア
エステサロンのフルコースをこの1台で実現
アクリアルピーリングシリーズの最新版です！
2種のピーリングとイオン導出でこれまでにない*クリアな肌へ
イオン誘導とマイクロカレントでハリのある肌へ
4種5モード搭載の新アクリアル。
*2種のピーリングとイオン導出機能の複合機種は自社初のため
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落札価格7546円
983 入札履歴
終了
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