『COSBEAUTY アクリアルピーリング EX(本体 赤)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 26分に出品され03月27日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 毛穴ケア・保湿ケア・エイジングケア

エステサロンのフルコースをこの1台で実現

アクリアルピーリングシリーズの最新版です！



2種のピーリングとイオン導出でこれまでにない*クリアな肌へ

イオン誘導とマイクロカレントでハリのある肌へ

4種5モード搭載の新アクリアル。



*2種のピーリングとイオン導出機能の複合機種は自社初のため



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