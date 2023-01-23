『植木鉢 おしゃれ プランター 観葉植物 ビトロ コパ 9号 受け皿付き インテリア おすすめ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 29分に出品され03月23日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おしゃれ プランター 鉢 器 ポット インテリア 人気 おすすめ 高温焼成 ビトロ
煌びやかな釉薬が美しいセラミックポット
お部屋 室内 屋内 フロアはもちろん、屋外 野外 お庭 テラス バルコニー ベランダ ファサードにもおすすめ
サイズ：全高27cm×直径26cm（内寸：直径23cm）
重量：6kg
容量：9リットル
材質：釉薬陶器
底穴：あり
受け皿：あり
色：ゴールド
・釉薬陶器鉢の若干のムラ、表面のキズ、シワ、ピンホール、米カケ、底穴周りの焼ヒビ等は運送中の破損や使用に問題のあるレベルを除き、通常品となります。
・受け皿は完全な防水性能をお約束するものではありません。
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落札価格7546円
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終了
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