『紀州塗り 花台 わらび 16号 黒檀調 和風 和室 おしゃれ 木目 インテリア 日本製 国産【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 21時 47分に出品され04月24日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
花鳥風月…四季の豊かさを謳うように生ける花の美しさを際立たせる漆芸の花台で上質な室礼。
紀州塗り（紀州漆器）は室町時代の始まりであると伝えられています。その塗物技法は優れた漆工たちに引き継がれて、昭和53年に通産省より伝統的工芸品の指定を受けております。美しく、丈夫で使いやすい『ぬりもの』としてご愛用を頂いております。どうか麗しいぬりもののよさを充分味わって下さい。
サイズ(約)：48×32×6cm
材質：MDF
塗装：ウレタン塗装
日本製（和歌山県）
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¥ 7546
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落札価格7546円
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終了
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