鉢 植木鉢 陶器 おしゃれ 鉢カバー 大型 どしっ。重量感あるシリンダー植木鉢（35cm）DJ35 「送料無料・同梱不可商品」【2025の人気アイテム】

商品情報

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サイズ：鉢の直径:35cm （内径:30cm） 鉢の高さ:35cm （深さ:34cm） 排水穴:あり



用途(置き場所)： リビング 玄関 キッチン 洗面台 寝室 オフィス 会社 屋外 庭



イメージ：おしゃれ かわいい インテリア 癒し リラックス グリーン かっこいい



対象：女性（レディース 女性用） 男性（メンズ 男性用） 子ども(キッズ)



色：ライトグレー ダークグレー



提供：サービス ラッピング(別途200円) メッセージカード のし



特徴：お祝 開店祝 開業祝 開院祝 就任祝 周年祝 移転祝 新築祝 結婚祝 昇進祝 還暦 古希 喜寿 米寿 卒寿 白寿 プレゼント ギフト 誕生日 正月 バレンタイン ホワイトデー お彼岸 卒業 入学 新生活 こどもの日 母の日 父の日 ジューンブライド 七夕 お盆 お中元 暑中見舞い 残暑見舞い 敬老の日 ハロウィン クリスマス お歳暮 大晦日 贈答