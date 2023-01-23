『高品質 フェイジョア 根巻きor露地 1ポット 樹高120cm前後 送料無料(関東・東海・関西・北陸・信越に限り) レビューを書いて特典あり!【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 18時 14分に出品され03月22日 18時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バナナとパイナップルを合わせたような香りと味と言われています。
スーパーではあまり流通をしていないため希少価値のある果実です。
耐寒性もあり病害虫にも比較的強く、苗木もオシャレです。
さらに果実も楽しめるため人気急上昇中の植物です。
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落札価格7546円
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