『コベントガーデン オリオル・リングスタンド 3点セット WO-09【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 50分に出品され04月05日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ L：直径30ｘ高さ38.5cm

M：直径25ｘ高さ33.5cm

S：直径20ｘ高さ28.5cm

材質 スチール

耐荷重 各5kg