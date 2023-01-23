『コベントガーデン パウダーレース・トリポッドスタンド WO-04【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 59分に出品され03月08日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ 幅50ｘ奥行50ｘ高さ67cm

折畳時 幅24ｘ奥行28ｘ高さ67cm

材質 スチール

耐荷重 1段あたり1kg

折りたたみ式