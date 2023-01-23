『ガーデンスタンド 万能スタンド メタル9升ラック フラワースタンド 園芸 収納 （ プランター 鉢置き プランタースタンド 花台 庭 テラス ガーデニング ）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 02時 44分に出品され04月26日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ/約幅50×奥行15×高さ60cm

内容量/1台

材質/スチール

生産国/中国製



壁に掛けても置いても使える便利な9升ラックです。

植木鉢を置いたり植物を飾ったり見せる収納にぴったりです。

ガーデニング用品だけでなく、室内で収納ボックスとして使うことも出来ます。

下段にはネームプレートが付いています。



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