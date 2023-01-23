『植木鉢 おしゃれ プランター 観葉植物 オスト キューブ11型 6個セット 受け皿付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 22時 26分に出品され04月18日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢（プランター/ポット）

6個セットです。・写真は1個分です。

外寸：口11cm×高さ15cm

内寸：口10cm×高さ10.5cm（底面：口10cm）

重量：1.2kg

材質：釉薬陶器製

底穴：あり

受け皿：あり

・釉薬陶器の性質上、サイズ・色が多少異なる場合がございます。

・釉薬のむら、底穴周辺の焼ひび等が有る場合がございます。あらかじめご了承ください。

・植物・樹木・観葉植物用です。

・画面上の色はブラウザや設定により、実物は異なる場合があります。