『植木鉢 おしゃれ プランター 観葉植物 オスト キューブ11型 6個セット 受け皿付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 22時 26分に出品され04月18日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢（プランター/ポット）
6個セットです。・写真は1個分です。
外寸：口11cm×高さ15cm
内寸：口10cm×高さ10.5cm（底面：口10cm）
重量：1.2kg
材質：釉薬陶器製
底穴：あり
受け皿：あり
・釉薬陶器の性質上、サイズ・色が多少異なる場合がございます。
・釉薬のむら、底穴周辺の焼ひび等が有る場合がございます。あらかじめご了承ください。
・植物・樹木・観葉植物用です。
・画面上の色はブラウザや設定により、実物は異なる場合があります。
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落札価格7546円
729 入札履歴
終了
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