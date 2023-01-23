『大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ スクエアポット L型 ホワイト L-25型 （底穴なし）送料込み【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 05分に出品され03月09日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ スクエアポット L型 ホワイト L-25型 （底穴なし） 【ジャンル・特徴】 北欧スタイルのモダンリビングにそっと溶け込むシンプルなデザイン